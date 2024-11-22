В Курской области автомобиль подорвался на мине

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В Рыльском районе Курской области гражданский автомобиль, в котором находилась супружеская пара, наехал на мину. Женщина погибла, мужчина получил ранение, сообщил глава региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

"Сегодня в Рыльском районе произошла трагедия: гражданский легковой автомобиль, в котором находилась супружеская пара, наехал на взрывное устройство. От полученных ранений женщина скончалась на месте. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким. Водитель автомобиля получил ранения", - указал он.

Смирнов призвал жителей отказаться от поездок в приграничные районы. "В приграничных районах передвигаться на транспорте очень опасно. Не подвергайте риску себя и своих близких", - подчеркнул он.