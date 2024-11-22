Багдасаров: Европа расколота по вопросу отношения к Израилю

Евросоюз считает обязательными к исполнению ордеры Международного уголовного суда на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Иордании.

Он подчеркнул, что ЕС "принял к сведению эти решения". По его словам, они "обязательны для всех участников МУС, в число которых входят страны ЕС".

Боррель вновь повторил, что в Газе "совершаются чудовищные преступления", для описания которых "больше нет слов". "Это не стихийное бедствие, не землетрясение и не наводнение, это катастрофа, созданная руками людей", - заявил Боррель. Он высказал мнение, что "нельзя прийти к миру путем аннигиляции гражданского населения".

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар высказал мнение, что Международный уголовный суд (МУС) утратил всякую легитимность после того, как выдал эти ордера, которые он назвал "абсурдными".

Директор Центра изучения Ближнего востока и Центральной Азии Семен Багдасаров полагает, что «европейские страны расколоты по вопросу отношения к Израилю и Нетаньяху. Есть страны, которые выступают за палестинцев, и поддерживают палестинцев. Например, Испания, Латвия, Мальта, они признают Палестину как государство. А есть такие страны, как Венгрия, Австрия и ряд других государств, которые занимают произраильскую позицию. Поэтому говорить об общей позиции европейских стран по отношению к Израилю нельзя».

Эксперт считает, что «в связи с таким решением МУС Нетаньяху не поедет в те страны, где его ничего хорошего не ждет и его могут арестовать. Но он и так последнее время, кроме США, нигде не бывает. Поэтому на его положении это никак не скажется».