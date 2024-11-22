Новая Еврокомиссия фон дер Ляйен приступит к работе с 1 декабря

© Ирина Яковлева/ ТАСС

Новая Еврокомиссия Урсулы фон дер Ляйен, в которой министром обороны станет литовец Андрюс Кубилюс, а главой дипломатии - эстонка Кая Каллас, начнет работу 1 декабря. Об этом информировала пресс-служба Европарламента.

"Утверждение нового состава Еврокомиссии состоится на пленарной сессии в Страсбурге 27 ноября, что позволит ей приступить к работе с 1 декабря", - говорится в сообщении.

Утверждение фон дер Ляйен главой Еврокомиссии не вызывает сомнений, так как поддержку ей уже выразили ведущие фракции Европарламента, имеющие абсолютное большинство. Кроме того, все 26 подчиненных фон дер Ляйен уже одобрены комитетами ЕП.