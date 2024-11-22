Украина получит от Всемирного банка кредит на $4,8 млрд

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Украина получит от Всемирного банка $4,8 млрд кредита, соответствующее соглашение подписано 22 ноября в Киеве. Об этом информировала пресс-служба Минфина страны на своем сайте.

"Министр финансов Украины Сергей Марченко и операционный менеджер Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Кевин Томлинсон подписали кредитное соглашение в рамках проекта "Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления на Украине" (PEACE in Ukraine). Соглашение предусматривает привлечение $4,8 млрд от США и других партнеров по развитию", - говорится в сообщении.

Киев рассчитывает получить финансирование в ближайшее время, однако точные сроки в ведомстве не назвали. Средства планируется направить "на приоритетные социальные бюджетные расходы".

Уточняется, что с 2022 года Агентство США по международному развитию (USAID) выделило свыше $28 млрд грантовой поддержки Киеву в рамках проекта PEACE in Ukraine.