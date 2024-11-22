Политолог Журавлев: поняв российскую решимость, Запад пойдет на деэскалацию

Россия нанесла удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении по оборонному предприятию в Днепропетровске. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности, в данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении", - сообщил Путин. Он уточнил, что ракетчики назвали ее "Орешник".

По оценке главы государства, "испытания прошли успешно, цель пуска достигнута". "На территории Украины в городе Днепропетровске поражен один из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленных комплексов, который и сегодня производит ракетную технику, другое вооружение", - сообщил президент.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев полагает, что «поняв российскую решимость, Запад пойдет на деэскалацию. Но всегда есть опасность, что эскалация будет усиливаться. У Запада сейчас есть два варианта: либо он в ответ на выступление президента России Владимира Путина показывает России свои мускулы, либо он сядет за стол переговоров».

По словам эксперта, «если же Запад пойдет по первому варианту, и будет усиливаться эскалация, то в ответ Россия может предпринять шаги в плане более жесткой войны на Украине и как можно более быстрого ее завершения. Сейчас Россия пытается щадить простых людей на Украине. В любом случае все варианты развития событий уже просчитаны в России, и вопрос только в политическом решении об использовании того или иного варианта».