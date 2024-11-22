Эксперт: удары вглубь российской территории Украина может наносить и собственными беспилотниками

Главный вопрос в том, что у ракет, которыми Украина собирается бить вглубь России, есть модификации повышенной дальности. Некоторыми можно бить до 1000 км. Будут ли их использовать? Большинство ракет имеют дальность полета 300 км. Если посмотреть на карту, станет ясно, что этого достаточно, чтобы стрелять по Ростову-на-Дону, где находится командование всей группировки, по Воронежу, Курску или Брянску. В этих областях угрозы будут нарастать. Добавим к этому масштабное производство на Украине беспилотников самолетного типа. У них дальность даже больше 1000 км. Есть вероятность, что Украина и дальше будет делать ставку на формирование потенциала беспилотников большой дальности.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/d8a9d45ea1c7d4f11920c2a959bc6e35/