Эксперт: в Пентагоне считают, что могут победить в ядерной войне

Заявление представителя стратегического командования Пентагона Бьюкенена о том, что Америка сохранит ядерный потенциал после возможного обмена ядерными ударами - это чистое безумие. Сейчас американский народ должен прийти в ужас от того, что заявляют эти вскормленные финансистами и корпорациями генералы Пентагона. Не может быть победителей в ядерной войне. Что они имеют в виду? Что цивилизация на планете будет уничтожена, но останется где-то плавать несколько американских подводных лодок с ядерными ракетами? Это безответственное заявление свидетельствует о том, насколько Запад уже перешел все границы дозволенного.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/1b89887792b5da0e72515594eac0ffbc/