Борисов считает, что человечество доберется до Марса в течение 50 лет

© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов считает, что человечество в ближайшие 50 лет может накопить достаточно технологий, чтобы добраться до Марса.

Он ответил утвердительно на соответствующий вопрос в интервью Марине Ким для проекта "Новый мир" на телеканале "Соловьев Live".

"Думаю, что, может быть, даже и быстрее, в ближайшие 50 лет. Будут накоплены соответствующие технологии, отработаны, будут созданы новые носители, которые позволят уже гораздо быстрее добираться до этой отдаленной планеты. И, разумеется, тогда миссия становится уже более реалистичной. Но, по крайней мере, у американского предпринимателя Илона Маска посещение Марса в ближайших десятилетиях", - указал Борисов.

Он также отметил, что появление человека на Марсе будет связано с длительным полетом. "Много неизведанного еще в поведении человека при таких длительных полетах", - сказал глава Роскосмоса, упомянув психологическую совместимость и сохранение основных функций человеческого организма в условиях отсутствия гравитации.