Медведев допускает любые варианты эскалации на Украине из-за действий Запада

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не исключает любые варианты разрастания украинского конфликта из-за действий Запада.

"Если конфликт будет развиваться по эскалационному сценарию, невозможно исключить ничего, так как государства - члены НАТО, фактически, в полной мере вовлечены в этот конфликт", - сказал российский политик в интервью телеканалу Al Arabiya.

По его словам, западные страны должны понимать, что они воюют на стороне Киева. "Причем воюют не только предоставляя финансовые средства и поставляя оружие. Они воюют напрямую, поскольку они дают цели на территории России и управляют действиями американских или европейских ракет. Они воюют с Россией. А раз это так, исключать нельзя ничего", - указал Медведев.