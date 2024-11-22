Президент РФ: таких систем, как "Орешник", ни у кого сейчас нет

© Алексей Дружинин/Управление прессы и информации Президента РФ/ТАСС

На сегодняшний день никто в мире не располагает аналогом ракетной системы "Орешник". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с руководством Минобороны, ВПК и разработчиками ракетных вооружений, передает ТАСС.

"Такого оружия, как вам известно, ни у кого в мире пока нет. Рано или поздно оно появится и в других ведущих странах. Мы знаем, какие разработки там ведутся, но это будет завтра или через год, или через два, а у нас эта система есть сегодня. И это важно", - указал глава государства.

Он подчеркнул, что "противодействия такой ракете, средств ее перехвата сегодня в мире не существует", заверив, что испытания новейшей системы будут продолжены.