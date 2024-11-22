Цена фьючерса на нефть Brent впервые с 8 ноября поднялась выше $75 за баррель

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Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2025 года на бирже ICE в Лондоне впервые с 8 ноября поднялась выше $75 за баррель, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 18:43 мск, стоимость нефти Brent демонстрировала рост на 0,87% и составляла $75,02 за баррель.

К 18:45 мск фьючерс на Brent находился на отметке в $75,01 (+0,86%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в январе 2025 года рос на 1,51% и торговался на уровне $71,16 за баррель.

Цена фьючерса на золото с поставкой в декабре на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) составляла $2 708,05 за тройскую унцию (+1,24%).