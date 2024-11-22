В Алабаме провели третью в США казнь с применением азота

В штате Алабама в третий раз за всю историю Соединенных Штатов провели казнь с применением чистого азота. Об этом информировал телеканал NBC News.

Сообщается, что виновный в совершении в 1994 году убийства с особой жестокостью Кэри Дэйл Грейсон самостоятельно выбрал азотную гипоксию в качестве способа исполнения смертного приговора.

По данным NBC, три случая проведения казни с использованием чистого азота в истории США зарегистрированы в штате Алабама.

Правозащитники обеспокоены применением чистого азота для проведения казни, так как он может привести к мучительной смерти. Во всех трех случаях адвокаты приговоренных подавали апелляцию в Верховный суд, однако прошения были отклонены.