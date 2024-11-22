Путин отметил, что будущее России во многом зависит от решения задач СВО

© Вячеслав Прокофьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Будущее России во многом зависит от решения задач специальной военной операции (СВО), от слаженной работы всех родов войск по этому направлению. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с руководством Минобороны, ВПК и разработчиками ракетных вооружений.

"Решение задач в рамках специальной военной операции, будущее России сегодня, прежде всего, зависит от наших солдат и офицеров, от мужества штурмовиков и артиллеристов, танкистов и десантников, саперов, летчиков, операторов беспилотников, морского десанта, от слаженной работы всех родов войск", - отметил глава государства.

По его словам, российские войска успешно работают в зоне СВО, с каждым днем накапливая боевой опыт и наращивая наступательный потенциал. "Повторю, именно от профессионализма, мужества и героизма наших солдат и офицеров, прежде всего, зависит выполнение всех задач в рамках спецоперации", - подчеркнул Путин.