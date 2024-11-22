Bild: Бербок разводится с мужем после 17 лет совместной жизни

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок разводится со своим мужем, PR-менеджером Даниэлем Холефляйшем после 17 лет брака. Об этом информировала Bild, ссылаясь на их совместное заявление.

"Некоторое время назад в результате длительного процесса мы вместе решили, что больше не являемся парой", - указали Бербок и Холефляйш. Причины распада союза они не уточнили. "Чтобы избежать возможных спекуляций: у нас нет других партнеров", - сказано в заявлении.

Бербок и Холефляйш познакомились около 20 лет назад, работая в партии "зеленых". Как отмечает Bild, Бербок делала карьеру, а ее супруг занимался домом и детьми. Они воспитывают двух дочерей 9 и 13 лет.