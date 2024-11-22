Командующий РВСН заявил, что "Орешник" может уничтожать цели на всей территории Европы

© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Ракетный комплекс "Орешник" способен уничтожать цели на всей территории Европы. Об этом командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев доложил президенту России Владимиру Путину.

"Этим ракетным комплексом с гиперзвуковыми блоками возможно поражать любые цели - от одиночных до площадных, а также высокозащищенных - с высокой эффективностью", - указал Каракаев.

По его словам, "исходя из поставленных задач и дальности действия данного оружия, оно может уничтожать цели на всей территории Европы, что выгодно его отличает от другого высокоточного оружия большой дальности".