Недельные потери ВСУ на всех направлениях СВО составили почти 14 тыс. военных

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Недельные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на всех направлениях специальной военной операции (СВО) составили около 13 860 человек. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Согласно данным из сводки МО РФ, потери противника в зоне ответственности группировки "Север" составили до 2 620 военных, "Запад" - более 3 210, "Юг" - свыше 3 845, "Центр" - более 2 680, "Восток" - до 975, "Днепр" - до 530. Так, ВСУ потеряли порядка 13 860 военнослужащих.