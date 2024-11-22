На маркетплейсах предлагают футболки с Путиным и надписью "Крепкий Орешник"

На российских маркетплейсах появились футболки с фотографией президента России Владимира Путина, изображением запуска баллистической ракеты и надписью "Крепкий Орешник", сообщает ТАСС.

Как отмечается, такие футболки в черном и белом цветах доступны в продаже на Wildberries, а на Ozon товар уже закончился.

В четверг Путин заявил, что США и их союзники по НАТО ранее одобрили применение дальнобойного высокоточного оружия, после чего американские и британские ракеты атаковали российские военные объекты в Курской и Брянской областях. По его словам, РФ в качестве ответа на эти атаки впервые применила новейшие российские баллистические ракеты средней дальности "Орешник" в неядерном исполнении по объекту ОПК Украины - заводу "Южмаш" в Днепре.