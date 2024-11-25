Израиль продолжает устранять лидеров «Хезбаллы»

Юрий Веселов, военный обозреватель

В 4.00 23 ноября Израиль нанес очередной, четвертый по счету, авиаудар по центральной части Бейрута. Целью стало 8-ми этажное жилое здание на улице Аль-Мамун в районе Баста. По сообщению Национального информационного агентства Ливана, израильтяне применили пять бетонобойных авиационных боеприпасов – таких, как и при ударе, который привел к гибели генерального секретаря шиитской организации «Хезбалла» Хасана Насраллы и руководителя исполнительного совета Хашема Сафи эд-Дина.

Только по предварительным сведениям министерства национального здравоохранения, через час спасательных работ обнаружено 11 тел погибших. В госпитали доставлено 63 пострадавших. По состоянию на полдень 23 ноября разбор завалов продолжался. Спасатели извлекают из-под обломков многочисленные фрагменты человеческих тел для точного определения личностей убитых после проведения тестов ДНК.

Практически одновременно израильская авиация отбомбилась по прилегающим к Ливанскому университету столичным районам Хадас и Шуэйфат аль-Амрусия. О жертвах и разрушениях сведений пока нет.

Налет на жилое здание в Баста был произведен без «традиционного» заблаговременного (10-15 минут) предупреждения жителей с предупреждением покинуть места проживания.

По информации израильского издания «Эдиот Ахронот», очередной авиаудар по центру ливанской столицы имел целью уничтожение руководителя оперативного отдела «Хезбаллы» Талала Хамия, принявшего управление боевыми действиями отрядов организации после убийства своего предшественника Мустафы Бадр эд-Дина. По свидетельству руководства военной разведки еврейского государства (Аман), Талал Хамия является профессиональным военным и приобрел большой опыт проведения специальных акций в Сирии и Ираке против исламских радикалов. Он всегда предпочитал находиться в тени руководства, пользовался авторитетом и уважением среди рядовых членов партии.

О его гибели не сообщается, но, по всей видимости, Израиль выполнил свою цель, несмотря на многочисленные жертвы среди мирных граждан. За информацию о его места нахождения Тель-Авив объявил вознаграждение в размере 7 миллионов долларов.

17 ноября в результате аналогичного авиаудара по столичному району Рас ан-Набаа (центр Бейрута) был убит пресс-секретарь и ответственный за связи «Хезбаллы» с прессой Мохаммад Афиф.

Таким образом, военно-политическое руководство последовательно уничтожает всех наиболее значимых фигур ливанской «Партии Аллаха» с целью обезглавливания этой организации и лишения ее боевых отрядов эффективного управления военными действиями.

Что касается сопутствующих специальным акциям многочисленных жертв мирного населения, то не следует сомневаться в том, что в Тель-Авиве специально планируется внесение ужаса перед военной машиной Израиля и ее возможностями, организации и проведения кампании преднамеренного стравливания и возбуждения вражды страдающей от действий израильской военщины суннитской общины с шиитами Ливана.

Очередной удар по центру Бейрута с целью убийства Хамии связан с ростом эффективности ракетных обстрелов «Хезбаллы» в последние дни. Судя по результатам, ливанским шиитам все же удалось определить слабые стороны в защите военных объектов израильской армии. Ливанцы довольно успешно атакуют военно-воздушные базы Израиля в окрестностях Хайфы и Ьель-Авива и даже нанесли удар по военно-морской базе Ашдод. Потери израильтян в Северной Галилее и на западной части Голанских высот постепенно увеличиваются.

Накануне налета на Бейрут ливанские бойцы успешно отразили попытку израильтян прорвать линию обороны в районе населенных пунктов Аль-Хиям и Аль-Баяда в Южном Ливане, организовав засаду. По заявлению шиитов, еврейские подразделения откатились назад с значительными потерями.

И все же следует сказать, что командование израильской армии будет продолжать удары по различным районам Ливана, включая столицу государства. В этой войне Израиль, несмотря на свои потери, будет добиваться полного уничтожения военной инфраструктуры «Хезбаллы» Ливана для обеспечения безопасности страны на длительный период времени.