«Тропическому Трампу» грозит тюрьма. Хотя…

Игорь Пшеничников, политолог

Федеральная полиция Бразилии предъявила бывшему президенту страны Жаиру Болсонару и 36 другим лицам обвинения в попытке государственного переворота с целью удержаться у власти после поражения на президентских выборах в октябре 2022 года. Сторонник правых взглядов Болсонару проиграл представителю левой "Партии трудящихся" Луису Инасиу Луле да Силве.

Полиция заявила, что ее "засекреченные выводы" будут переданы в Верховный суд Бразилии, который переправит их генеральному прокурору. А тот в свою очередь примет решение либо официально предъявить Болсонару обвинение и отдать его под суд, либо прекратить расследование.

Экс-президент заявил, что "будет бороться", назвав начатое против него дело результатом "творчества". Болсонару отрицает все обвинения, будто он пытался остаться на посту главы государства после поражения на выборах в 2022 году.

Обвинения вс попытке госпереворота были предъявлены также многим бывшим и нынешним помощникам Болсонару, в том числе экс-министру обороны генералу Уолтеру Браге Нетту, который в 2022-м баллотировался в паре Болсонару на пост вице-президента. В том же самом обвиняются бывший командующий армией генерал Паулу Сержиу Ногейра де Оливейра, председатель Либеральной партии Вальдемар Коста Нету, бывший советник экс-президента генерал Аугусту Элену – всего 36 человек.

Попытка госпереворота - не единственное обвинение, которое предъявлено Болсонару вскоре после его ухода с поста президента. По другому расследованию ему предъявлено обвинение в контрабанде ювелирных изделий с бриллиантами в Бразилию без надлежащего декларирования. Он уличен также в том, что дал своему подчиненному указание фальсифицировать его "статус вакцинации" от COVID-19.

Еще одно расследование, которое выделяется среди прочих, установило, что Болсонару якобы злоупотребил своими полномочиями, чтобы поставить под сомнение честность избирательной системы страны.

Надо отметить, что последний год пребывания Болсонару у власти, когда Бразилия готовилась к новым всеобщим выборам, прошел "под знаком" его спора с руководством Высшего избирательного суда Бразилии - органа, осуществляющего надзор за выборами. Этот спор перерос в открытую вражду и скандал, который выражался в регулярных взаимных публичных обвинениях и оскорблениях.

Должностные лица избирательных комиссий и высокопоставленные политики резко критиковали Болсонару еще в бытность его президентом за то, что он вызвал иностранных дипломатов в президентский дворец и выдвинул "необоснованные обвинения в честности" президентских выборов, которые на тот момент еще только предстояло провести. Болсонару сказал дипломатам, что электронная система голосования в Бразилии, которая использовалась с 1996 года, уязвима. Эти высказывания Болсонару вызвали опасения, что президент, столкнувшись с плохими для себя результатами голосования в октябре 2022 года, "может попытаться дискредитировать демократический процесс". Уже тогда многие говорили о том, что Болсонару готовит госпереворот в случае, если проиграет выборы. И на самом деле, сразу после выборов, на которых победил Лула да Силва, по стране прокатились массовые демонстрации сторонников Болсонару, которые провоцировали беспорядки и требовали пересмотра результатов голосования.

Предвыборные заявления Болсонару об "уязвимости" системы подсчета голосов были немедленно опровергнуты Высшим избирательным судом Бразилии. Но вражда между сторонами не утихла и после выборов. Болсонару их проиграл и стал более уязвим. И ему предъявили обвинения в дискредитации избирательной системы страны. В результате по решению суда Болсонару было запрещено баллотироваться на выборные должности до 2030 года.

Этот скандальный спор не завершен и сейчас. Даже после официального запрета претендовать на пост президента страны Болсонару уже заявил, что будет баллотироваться на президентских выборах в Бразилии в 2026 году. И у его уверенности есть основания. Сам Болсонару и многие в его окружении были воодушевлены недавней победой Дональда Трампа на выборах в США.

Дело в том, что Болсонару является личным поклонником Трампа, за что у себя на родине получил прозвище "тропический Трамп". Более того, есть основания полагать, что Болсонару победил на выборах 2018 года во многом благодаря поддержке администрации США, которую в тот момент возглавлял как раз Трамп.

Как полагают многие представители левых сил в Латинской Америке, именно американцы инспирировали судебный процесс против Лулы да Силвы в канун выборов 2018 года, чтобы выбить его из избирательной гонки. Накануне тех выборов было начато судебное расследование против Лулы по надуманному, как считают его сторонники, обвинению в коррупции. Суд признал Лулу виновным и приговорил к 9,5 годам тюрьмы. В результате в отсутствии Лулы, самого популярного политика Бразилии, Болсонару легко выиграл выборы в 2018 году.

Однако политические ветры в Бразилии быстро изменились после 2020 года, когда хозяином Белого дома в Вашингтоне стал Джо Байден – заклятый враг Трампа. Было понятно, что новая американская администрация будет играть против "друзей Трампа" по всему миру. Это касалось и Бразилии, где американцы – это совершенно очевидно – искали такого кандидата на пост президента, который однозначно скинет Болсонару. И потому мало кого удивило, что Верховный суд Бразилии вскоре нашел "процессуальные нарушения" в суде над Лулой – единственным политиком, который мог бы легко расправиться с Болсонару на выборах. Лула был оправдан и освобожден из тюрьмы. Ему вернули все политические права, и он объявил, что баллотируется в президенты. И Лула выиграл президентские выборы в 2022-м.

То, что сейчас происходит в отношении Болсонару, можно рассматривать как ответный удар со стороны Лулы. Трудно предположить, что в случае победы Болсонару на выборах 2022 года хоть какой-то судебной инстанции в стране пришла в голову мысль лишать его права избираться на государственные должности. Но сейчас не его время.

Однако в Вашингтоне опять поменялась власть, и опять Трамп на коне. Потому Болсонару, зная степень влияния американцев на политическую жизнь в собственной стране, так воодушевлен победой Трампа. В этих условиях не совсем ясно, какова юридическая перспектива у обвинения против Болсонару, выдвинутого федеральной полицией. Не ясно и то, что скажет прокурор.

А пока же, по словам Болсонару, он ждет, чтобы его адвокат ознакомился с делом по обвинению в попытке госпереворота, которое насчитывает около 700 страниц. Задача защиты ясна: тянуть время как минимум до 20 января 2025 года, когда Трамп займёт Овальный кабинет в Белом доме. А тогда может оказаться, что обвинения против Болсонару и его соратников "не имеют под собой оснований". А нынешнему президенту Бразилии Луле да Силве, вероятно, снова придётся готовиться на выход и к пересмотру дела о коррупции... Ничего не поделаешь, Латинская Америка!