Абэ предлагал Путину поделить южные Курилы

Андрей Ильяшенко, международный обозреватель

Бывший главный редактор газеты «Асахи» Ёити Фунабаси опубликовал обширную монографию о политике бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, основанную в том числе на серии интервью с политиком. В ней он, в частности, излагает детали предложения по урегулированию проблемы принадлежности южных Курил (Кунашир, Итуруп, Шикотан, и группа мелких островов Хабомай), сделанного Абэ в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Как отмечает японский журналист, Абэ считал, что, поскольку Китай становится крупной державой, Япония не сможет вести конфронтационную политику на два фронта, и необходимо заключить мирный договор с Россией.

Политический курс Токио в послевоенный период предусматривает заключение мирного договора только в увязке с решением проблемы т.н. «северных территорий» - де факто возвращением Японии четырех южных островов Курильской гряды, которые в Токио считают незаконно оккупированными.

Москва, напротив, считает, что принадлежность островов России базируется на ключевых документах послевоенного урегулирования – Ялтинских соглашениях, Уставе ООН и т.д., а упомянутый в российско-японской Декларации 1956 года термин «передача» (а не возвращение) островов Хабомай и Шикотан после заключения мирного договора указывает на признание Японией российского суверенитета над этими территориями. При этом конкретный порядок передачи Декларацией не определен. Тем не менее, в соответствии с Токийской декларацией 1993 года, Москва согласилась вести с Японии переговоры по вопросу о территориальном размежевании в районе южных Курил.

В 2018 году Абэ, как утверждает Фунабаси, в ходе переговоров в Сингапуре предложил президенту России Владимиру Путину провести границу между двумя государствами таким образом, чтобы острова Хабомаи и Шикотан отошли к Японии, а России будет предоставлен там льготный режим деятельности. Аналогичным образом, Кунашир и Итуруп будут признаны Токио российской территорией, но японцам будет предоставлен льготный режим деятельности. Эти два острова наиболее освоены в хозяйственном отношении, на них расположен ряд военных объектов России, и они занимают порядка 80 процентов территории, на которые претендует Япония.

В целом предложение отражало существенную коррекцию официального курса Японии в отношении решения «территориальной проблемы» с Россией. Однако предоставление эксклюзивных льгот ущемляет суверенитет обеих сторон.

Как пишет Фунабаси, в ходе встречи в Сингапуре российский президент позитивно оценил японские предложения, однако в дальнейшем российская сторона не пошла на их реализацию.

По свидетельству японского журналиста, Абэ также заявил на переговорах, что уверен в своей способности убедить Трампа не размещать военные базы США на «северных территориях». В дальнейшем Абэ, выступая в парламенте Японии в январе 2019 году, утверждал, что "США имеют право размещать свои военные объекты на территории Японии в рамках японско-американского договора о безопасности, однако место размещения должно быть согласовано с правительством Японии".

Однако и после этого, в ходе российско-японских переговоров Кремль неоднократно выражал крайнюю озабоченность перспективами размещения американских войск на южных Курилах. «… при разговорах о мирном договоре мы должны обеспечить мирное будущее, а это значит, что не должно быть гарантированно неожиданностей, связанных с возможным размещением американских вооруженных сил», - заявил российский лидер в своем выступлении на ВЭФ в 2021 году.

Следует отметить, что японо-американский договор безопасности предусматривает, что Япония предоставляет США свою территорию для размещения военных баз в обмен на гарантии защиты от нападения. Создание прецедента с отказом от размещения баз на островах несомненно крайне омрачило бы атмосферу японо-американского военного сотрудничества, которым чрезвычайно дорожат в Токио.

Напомним так же, что в интервью британскому журналу «Экономист» в мае 2022 года, Абэ, к тому времени уже покинувший пост премьер-министра, заявил: «И Китай, и Россия становятся противниками порядков, установившихся после окончания войны. За последние несколько лет две страны провели совместные военные учения в Индо-Тихоокеанском регионе, а также в Средиземном море. В прошлом году состоялись учения китайских и российских кораблей, в ходе которых они совершили облет Японского архипелага. В этом контексте я думал о том, чтобы максимально разорвать китайско-российское партнерство».