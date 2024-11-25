Le Monde подтвердила, что удары ВСУ по России невозможны без "поддержки Запада на земле"

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут применять западные дальнобойные ракеты для ударов по территории Российской Федерации без "поддержки Запада на земле". Об этом со ссылкой на источники пишет газета Le Monde.

Как отмечается, британские крылатые ракеты Storm Shadow и французские SCALP "должны быть заранее запрограммированы" перед загрузкой на украинские бомбардировщики Су-24 ВВС. В этой связи Le Monde напомнила о разрешении администрации США на удары тактическими баллистическими ракетами ATACMS вглубь российской территории. Источники издания не уточнили, что подразумевается под западной "поддержкой на земле".

В сентябре президент России Владимир Путин обращал внимание, что Украина без помощи Запада не сможет наносить удары вглубь РФ, так как для этого ей нужны полетные задания и разведданные со спутников.

Ранее США и их союзники по НАТО одобрили использование дальнобойного высокоточного оружия, после чего американские и британские ракеты атаковали военные объекты в Курской и Брянской областях, сообщил 21 ноября Путин. Россия в качестве ответа на эти атаки впервые применила новейшие российские баллистические ракеты средней дальности "Орешник" в неядерном исполнении, ударив по объекту ОПК Украины - заводу "Южмаш" в Днепре.