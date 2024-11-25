США ужесточают санкции против Газпрома

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности

В США 21 ноября об явлено о новом крупном пакете санкций против 100 финансовых организаций. Крупнейшей из них оказался Газпромбанк. В этот раз Минфин США сделал упор на трансграничные расчеты российских банков, в том числе с использованием системы передачи финансовых сообщений. Подобные «атаки» лишь стимулируют власти и бизнес искать новые обходные пути санкций. Но альтернативные алгоритмы заработают не сразу.

Санкции США в отношении Газпромбанка делают почти невозможными расчеты за поставки газа, и европейским потребителям придется искать новую схему оплаты за энергоноситель, что потребует определенного времени.

Газпромбанк с марта 2022 года является уполномоченным для расчетов за экспорт российского трубопроводного газа и нефти с недружественными странами, но с 21 ноября не только он, но и его зарубежные структуры — в SDN-листе Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC). Операции с участием банка разрешены до 20 декабря. Исключение для операций с участием Газпромбанка США сделали только для СПГ-проекта «Сахалин – 2» (до 28 июня 2025 года).

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков прокомментировал внесение Газпромбанка в санкционный список США. По его словам, это попытка американских властей помешать поставкам российского газа в Европу, учитывая, что с 2022 года через Газпромбанк ведутся рублевые расчеты за газ с недружественными государствами.

Теперь Европе угрожает новый газовый кризис. Санкции введены на фоне стремительно снижающихся запасов в хранилищах и потенциального сокращения поставок из РФ. Ввиду усиления геополитической напряженности цены за текущий год уже выросли на 45%, подсчитало агентство Bloomberg. Ситуация усугубляется тем, что почти штилевая обстановка в локации ветровых электростанций не позволяют использовать в полную силу этот источник энергии для генерации электричества.

Как отмечает Bloomberg, нынешние темпы роста цены «кубометра» значительно ниже тех, что наблюдались в 2022 году, но этого все равно достаточно, чтобы «создать угрозу ухудшения инфляционного кризиса и усиления давления на и так борющуюся за выживание промышленность». «Это становится похожим на 2022 год, когда ЕС был готов покупать газ за любую цену», - заявил стратег компании Global Risk Management Арне Расмуссен.

22 ноября стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигала в моменте $538 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures. В предыдущий раз выше этого уровня газ торговался в ноябре 2023 года.

Европейские цены на природный газ выросли до максимумов за последний год из-за опасений того, что обострение геополитической напряженности в Восточной Европе может привести к сбоям поставок российского трубопроводного газа, пишет издание The Wall Street Journal.

Виток геополитической эскалации вокруг Украины, спровоцированной Западом, теперь в большей мере угрожает транзиту через Незалежную. «Газпром» все ближе к решению полностью остановить транзит по Газотранспортной системе Украины (ГТСУ), особенно после 16 ноября, когда была остановлена подача в пользу австрийской группы OMV. Поставки в адрес OMV были «обнулены» после того, как компания пригрозила конфисковать часть газа «Газпрома» и объявила о прекращении платежей за газ в качестве компенсации за выигранный ею арбитраж по контрактному спору.

Понятно, что «Газпром» при закрытии ГТСУ лишится части прибыли в несколько миллиардов долларов. Коммерческая «жертва» на фоне эскалации военного конфликта на Украине – в общем-то, не будет катастрофой. Причем ситуацию во многом провоцирует европейская сторона. Москва неоднократно выражала готовность задействовать даже одну уцелевшую нитку газопровода «Северный поток 2». Причем в случае прекращения загрузки ГТСУ киевский режим и «Нафтогаз» потеряют солидный финансовый приток — в размере сотен миллионов долларов, ежегодно получаемых от «Газпрома» в качестве транзитных платежей.

Вашингтон санкциями не только стремиться лишить Россию экспортных доходов, но и расчищает путь американскому сжиженному природному газу (СПГ) в Евросоюз. Так что новый раунд антироссийских санкций властей США вполне логичен. Кроме того, продавать заокеанские «молекулы свободы» (партии метана) европейцам можно будет по гораздо более высокой цене, чем если бы рестрикции перманентно не усиливались. Так что новый раунд антироссийских санкций Вашингтона можно подспудно расценивать как вызов Брюсселю: на носу зима, а планка энергобезопасности ЕС на посредственной высоте; наиболее чувствительны к ценовой конъюнктуре энергоемкие отрасли Старого Света.