ТАСС: самолет "Азимута" не запрашивал аварийную посадку в Красноярске

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Самолет авиакомпании "Азимут", выполнявший рейс по маршруту Минеральные Воды - Уфа - Красноярск, совершил посадку в аэропорту Красноярска с неисправностью гидравлики шасси. Об этом со ссылкой на пресс-службу аэропорта Красноярск сообщает ТАСС.

Ранее в Telegram-каналах и соцсетях появились сообщения о том, что 24 ноября в красноярском аэропорту аварийно приземлился самолет Superjet авиакомпании "Азимут".

"Экипаж не запрашивал аварийную посадку. Была штатная посадка, а у воздушного судна - неисправность гидравлики шасси", - указали в пресс-службе.

Уточняется, что рейс был авиакомпании "Азимут" по маршруту Минеральные воды - Уфа - Красноярск. Рейс осуществлялся 24 ноября на самолете Superjet.