В Грузии парламент XI созыва приступил к выполнению обязанностей

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Парламент Грузии XI созыва, сформированный после парламентских выборов 26 октября, приступил к выполнению обязанностей, несмотря на протесты у здания законодательного органа. Первое заседание парламента транслировалось на его сайте.

Депутаты большинством проголосовали за постановление о признании своих же прав и полномочий в качестве парламентариев.

В соответствии с Конституцией Грузии, после того как парламент приступил к выполнению своих обязанностей, правительство сложило полномочия. Теперь все министры, а также премьер будут исполняющими обязанностями до утверждения нового состава кабмина.