Песков указал на отсутствие единства в Европе по идее отправки войск на Украину

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Европейские элиты не едины в идее отправить войска своих стран или хотя бы наемников в поддержку Украине, однако некоторые "горячие головы" рассматривают такой вариант. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на сообщение французской газеты Le Monde.

Ранее издание информировало о возобновлении в европейских элитах дискуссий по теме возможной отправки войск ввиду предполагаемого отказа будущей администрации США во главе с Дональдом Трампом от нынешней поддержки Киева.

"Мы с вами не знаем насколько эта информация соответствуют действительности. Ранее из разных европейских столиц такие идеи озвучивались, но высказывались также и различные контраргументы не в пользу такой идеи", - указал представитель Кремля. "Единства мнений у европейцев на этот счет нет, но, безусловно, какие-то горячие головы появляются", - отметил он.