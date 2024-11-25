На Солнце зафиксирована вспышка близкая к классу Х

© SDO/ NASA/ТАСС

Ученые зафиксировали мощную вспышку близкую к классу Х на Солнце 25 ноября. Об этом со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ИПГ) сообщает ТАСС.

"В понедельник, 25 ноября, в 10:42 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M9.4 (N21E89) продолжительностью 34 минуты", - следует из сообщения.

Вместе с тем в понедельник произошли еще две вспышки - М1.1 и М1.8.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность возрастает в 10 раз. Вспышки обычно сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури.