Российский рынок акций в начале торгов демонстрирует рост

Российский рынок акций 25 ноября отметился ростом на открытии торгов Московской биржи. Курс юаня укрепляется к рублю, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи вырос на 0,16% и находился на отметке в 2 585,25 пункта, индекс РТС - также рос на 0,16% и составлял 793,96 пункта. Вместе с тем курс юаня к рублю на открытии торгов вырос на 5,05 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и составил 14,127 руб.

К 10:05 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и торговался на уровне в 2 588,44 пункта (+0,29%), индекс РТС - находился на отметке в 794,94 пункта (+0,29%). В свою очередь курс юаня достиг 14,152 руб. (+7,5 коп.).

Мосбиржа с 13 июня отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.