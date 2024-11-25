В Ираке провели перепись населения впервые за 37 лет

Численность населения Ирака, согласно результатам всеобщей переписи, проведенной в стране впервые за 37 лет, составляет 45,4 млн человек. Об этом заявил глава иракского правительства Мухаммед ас-Судани, передает информационный портал Shafaq News.

"На сегодняшний день на территории Ирака проживают 45 407 495 человек, включая резидентов и беженцев", - сказал он, выступая на специальной пресс-конференции. По словам Ас-Судани, 50,1% населения составляют мужчины, а 49,8% - женщины. При этом доля нетрудоспособного населения младше 15 лет составляет 36,1%, а лица старше 65 лет - 3,7% от всего населения Ирака, уточнил он.

Первая с 1987 года всеобщая перепись населения Ирака состоялась 20 ноября. По данным переписи 1987 года, в Ираке проживало 16,3 млн человек, а перепись 1997 года, не включавшая в себя районы курдской автономии, зафиксировала рост населения до 22 млн. Согласно оценкам Всемирного банка, численность иракского населения на 2023 год составляла примерно 45,5 млн человек.