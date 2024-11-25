Главы "Яковлева" и "Туполева" покидают свои должности

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Гендиректор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский и управляющий директор АО "Туполев" Константин Тимофеев покидают свои посты. Функции управления деятельностью "Яковлев" будет выполнять гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха, информировала ОАК.

Пост управляющего директора компании "Туполев" займет заместитель гендиректора ОАК по государственному оборонному заказу и управлению программами оперативно-тактической авиации Александр Бобрышев.

Уточняется, что передача управления на уровень головной компании ОАК позволит сосредоточить все ресурсы корпорации на выполнении конкретных задач по своевременной сертификации и запуску серийного производства линейки отечественных гражданских лайнеров.

Ранее Бобрышев уже возглавлял "Туполев", в период с 2009 по 2013 год.

Бадеха с 2009 по 2023 года был гендиректором Уральского завода гражданской авиации (УЗГА, Екатеринбург), занимающегося сборкой легких самолетов, ремонтом авиационных и вертолетных двигателей. 1 февраля 2023 года был назначен врио гендиректора ОДК, утвержден на этом посту на постоянной основе в июле 2023 года. 6 ноября текущего года он занял пост гендиректора ОАК.