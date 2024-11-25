В Вильнюсе потерпел крушение самолет DHL

Грузовой самолет потерпел крушение на подлете к Вильнюсскому международному аэропорту. Как заявил в эфире национального радио LRT представитель аэропорта Марюс Зелянюс, борт упал на жилой дом.

"Самолет компании DHL упал на двухэтажный жилой дом. Предварительно, на борту были два пилота и два сотрудника компании", - указал он.

Вместе с тем глава национального антикризисного центра Вилмантас Виткаускас уточнил, что "самолет упал не на жилой дом, как сообщалось ранее, а рядом с ним".

Один из пилотов выжил. Сведений об остальных находившихся на борту не приводится. На месте аварии работают пожарные. Находились ли в доме люди, пока тоже не известно.

Позже генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела информировал о том, что в результате авиакатастрофы погиб не пилот, а член экипажа.

Самолет совершал перелет в Вильнюс из Лейпцига.