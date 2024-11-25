Шалву Папуашвили переизбрали на пост спикера парламента Грузии

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Депутаты парламента Грузии XI созыва переизбрали Шалву Папуашвили спикером законодательного органа. Трансляция голосования велась на сайте парламента.

Кандидатура Папуашвили на должность председателя парламента была единственной. Его выдвинула правящая фракция "Грузинская мечта". Папуашвили занимает пост спикера грузинского парламента с 2021 года.

На заседании также избрали и вице-спикеров парламента. Первым вице-спикером стал Георгий Вольский, а вице-спикерами - Тея Цулукиани и Нино Цилосани.

Парламент XI созыва, сформированный по результатам парламентских выборов, 25 ноября проводит первое заседание. В зале заседания присутствуют лишь 88 депутатов от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", поскольку представители оппозиционных партий отказываются признавать результаты парламентских выборов и заявили о намерении бойкотировать работу законодательного органа. Вместе с тем у здания парламента на проспекте Руставели проходит акция протеста, организованная оппозицией.