Меркель считает правильным решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году

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Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью вещательной корпорации Би-би-си назвала правильным решение не принимать Украину в НАТО на саммите альянса в Бухаресте в 2008 году, так как членство Киева в организации подтолкнуло бы РФ к военным действиям.

"Военный конфликт разразился бы еще раньше. Мне было совершенно понятно, что президент России Владимир Путин не будет сидеть сложа руки и смотреть, как Украина присоединяется к НАТО. И тогда Украина как страна определенно не была настолько подготовленной, какой она была в феврале 2022 года", - сказала политик.

Что касается нынешней стадии конфликта на Украине, Меркель заявила о необходимости "делать все возможное для недопущения применения ядерного оружия". "Мы не должны поддаваться страху, но мы должны признавать, что Россия является крупнейшей наряду с США ядерной державой в мире", - указала экс-канцлер.

Он также отметила, что в период нахождения у власти стремилась к сотрудничеству с Россией, в том числе в энергетической сфере, так как это соответствовало национальным интересам Германии. Вместе с тем Меркель выразила сожаление в связи с тем, что специальная военная операция РФ на Украине привела к охлаждению отношений Европы с Москвой.