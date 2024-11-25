Рябков: заявление Путина стало сигналом Западу, что РФ готова отвечать на вызовы

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Обращение президента РФ Владимира Путина после применения ракеты "Орешник" послужило сигналом Западу о том, что Москва способна находить военные ответы на вызовы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в комментарии "Известиям".

"Это, в первую очередь, сигнал о том, что Россия проявляет решимость отвечать на провокации и эскалационные шаги западных спонсоров киевского режима так, чтобы они понимали серьезность момента и нашу способность находить именно военные ответы на новые вызовы", - сказал он, комментируя обращение Путина после испытания системы "Орешник".

В этой связи замглавы МИД отметил, что у РФ есть коренные интересы в сфере безопасности, "которые будут гарантированно обеспечиваться всеми имеющимися в распоряжении средствами". "Что касается красных линий, то я против употребления этого термина в принципе, поскольку противники спекулируют на нем", - указал высокопоставленный дипломат.