В Челябинске легковой автомобиль сбил пятерых пешеходов

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Легковой автомобиль сбил пять пешеходов на северо-западе Челябинска. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава Челябинской области сообщает ТАСС.

"При аварии на перекрестке Братьев Кашириных и Чичерина, предварительно, пять пострадавших. Все живы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Как заявили в пресс-службе Минздрава Челябинской области, бригаду реанимации остановили очевидцы, она проезжала мимо. На место происшествия была вызвана еще одна реанимационная бригада.