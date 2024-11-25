Российские ВС атаковали военные аэродромы Украины

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Российские ВС в рамках специальной военной операции (СВО) поразили за минувшие сутки военные аэродромы, объекты энергетики, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 138 районах", - указали в российском оборонном ведомстве.