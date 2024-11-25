Путин отметил, что российская вакцина от рака станет прорывом

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Президент России Владимир Путин полагает, что внедрение российской вакцины от рака станет прорывом, сообщает ТАСС.

В понедельник он встретился с руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероникой Скворцовой. Она рассказала главе государства о работе над препаратом. Скворцова отметила, что примерно через год онковакцина ФМБА может быть готова к применению.

"Это все равно будет прорыв", - подчеркнул президент.

О работе над вакцинами против рака и злокачественных новообразований глава ФМБА заявляла в апреле. Она отмечала, что речь идет о вакцинах против колоректального рака, злокачественных меланом и глиобластом.