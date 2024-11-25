Журавель получил 14 лет колонии строгого режима

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Волгоградский областной суд вынес приговор в виде 14 лет колонии строгого режима по делу о государственной измене Никите Журавелю, который ранее был осужден за поджог Корана. Об этом информировали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

"По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на срок 1 год", - говорится в сообщении.

Журавель был задержан в мае 2023 года в Волгограде за сожжение Корана на фоне мечети. В ходе допроса он признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. В феврале Висаитовский районный суд Грозного приговорил Журавеля к 3,5 года колонии.

В октябре в прокуратуре Волгоградского региона отмечали, что 20-летнему Журавелю инкриминируют госизмену. Согласно материалам следствия, фигурант уголовного дела через мессенджер предложил сотрудничество представителю Службы безопасности Украины. В марте прошлого года он направил сообщнику за рубежом видеозаписи железнодорожного состава, транспортировавшего военную технику ВС РФ, пролетающих самолетов военного назначения, сведения о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей Минобороны РФ.

Вину в содеянном Журавель признал.