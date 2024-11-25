Курс доллара на Forex поднялся выше 105 рублей

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Курс доллара к рублю в ходе торгов на Forex в понедельник поднялся выше 105 руб. впервые с 23 марта 2022 года, курс евро к рублю - превысил 110 руб. впервые с 14 августа прошлого года. Об этом свидетельствуют данные площадки Tradingview.

По состоянию на 16:15 мск, курс доллара демонстрировал рост на 1,83% и находился на отметке в 105 руб. На 16:42 мск курс американской валюты ускорил рост и торговался на уровне 105,259 руб. (+2,08%). К 16:28 мск курс евро рос на 3,12% и составлял 110,419 руб. На 16:47 мск евро замедлил рост - до 110,104 руб. (+2,83%).