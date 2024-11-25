Шольц заявил о намерении продолжить поддержку Украины

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Канцлер Германии Олаф Шольц, который в понедельник был выдвинут кандидатом на этот пост на предстоящих в стране досрочных выборах, отметил, что считает верным решение его кабмина поддерживать Украину.

"Я говорю тем, кто считает неправильным, что мы оказываем поддержку Киеву: нет, это было и это есть правильным. Кабмин под моим руководством действовал так, чтобы было сделано все для недопущения эскалации ситуации в войне между Россией и НАТО. И это остается центральной задачей и сейчас. Для меня всегда было важно и остается важным гарантировать недопущение ошибочных решений, например, поставок крылатых ракет, того, чтобы тяжелым оружием, которое мы поставили Украине, наносились удары вглубь России", - сказал он в ходе пресс-конференции в Берлине.

Поддержку Украины политик назвал первой в списке приоритетов в случае, если СДПГ выиграет и будет формировать правительство. Еще одним приоритетом он обозначил создание рабочих мест, а также борьбу с инфляцией и реформу бюджетной политики.

Ранее руководство Социал-демократической партии Германии (СДПГ) выбрало Шольца кандидатом на пост канцлера. Досрочные выборы, предположительно, пройдут в феврале 2025 года.