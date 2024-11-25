Мурашко: заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России находится на историческом минимуме

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Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России с 2016 года сократилась на 40% и находится на историческом минимуме. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в приветствии участникам X Всероссийского форума для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа.

"Эпидемический процесс ВИЧ-инфекции в России сохраняет статус стабильно контролируемого. С 2016 года, когда была запущена предыдущая Государственная стратегия, заболеваемость ВИЧ-инфекцией в стране снизилась почти на 40% и сегодня находится на историческом минимуме", - следует из сообщения.

Мурашко обратил внимание, что в России удается сохранять ежегодный тренд снижения числа новых случаев ВИЧ-инфекции и удерживать лидирующие позиции в мире по охвату тестированием на ВИЧ. "В 2023 году его прошли 35% всего населения страны", - указал он.

Вместе с тем министр отметил, что расширяется охват антиретровирусной терапией: на конец 2023 года, согласно данным Федерального регистра лиц, инфицированных ВИЧ, он составил практически 90%.