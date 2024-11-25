Президент распространил на Росгвардию выплату при заключении контракта для участия в СВО

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Президент России Владимир Путин подписал указ, которым распространил на Росгвардию разовую выплату в 400 тыс. рублей при заключении контракта для участия в специальной военной операции (СВО). Соответствующий документ опубликован на официальном портале.

В июле текущего года глава государства ввел единовременную выплату бойцам, заключающим с августа и до конца 2024 года контракт для участия в СВО на Украине. Теперь ее получат в том числе служащие войск национальной гвардии РФ.

Речь идет о бойцах, заключивших контракт на участие в СВО впервые. Властям регионов было рекомендовано установить для них также выплату за счет собственного бюджета - от 400 тыс. рублей. До этого федеральная единовременная выплата для заключающих контракт на участие в СВО составляла 195 тыс. рублей.