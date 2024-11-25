Эксперт: возобновление работ по обогащению урана в Иране вызовет рост напряженности в регионе

Иран перестанет учитывать добровольно взятые на себя ограничения по ядерной программе и ускорит процесс обогащения урана до желаемого уровня в ответ на антииранскую резолюцию, принятую Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщил член комитета по национальной безопасности Меджлиса (однопалатного парламента) Мохаммад Реза Мохсени Сани.

"Если на данный момент некоторые добровольно взятые на себя Ираном ограничения соблюдаются, то скоро эти ограничения перестанут учитываться. И мы достигнем желаемого уровня обогащения в самое ближайшее время", - указал парламентарий в интервью агентству ILNA. По словам Мохсени Сани, все когда-либо введенные против Ирана санкции исламская республика превратила в возможности для собственного развития, которые сейчас можно наблюдать и в ракетной отрасли, и в атомной промышленности.

21 ноября Совет управляющих МАГАТЭ принял западную резолюцию, в которой раскритиковал Иран за якобы недостаточное сотрудничество с этой организацией. Согласно документу, МАГАТЭ необходимо подготовить подробный доклад по иранской ядерной программе к весне 2025 года. За резолюцию было подано 19 голосов, 3 страны выступили против, еще 12 воздержались. Власти Ирана в ответ на решение МАГАТЭ заявили о намерении ввести в эксплуатацию значительное количество новых центрифуг для обогащения урана.

Встреча представителей Ирана и стран европейской тройки (Великобритании, Германии и Франции) пройдет 29 ноября в Женеве на уровне заместителей министров иностранных дел. Об этом сообщила иранская газета Donya-e-Eqtesad со ссылкой на источник.

По его информации, исламскую республику будет представлять замглавы МИД Маджид Тахт-Раванчи. Он уже вылетел в столицу Норвегии Осло, где пройдут первые встречи между представителями четырех стран. Переговоры пройдут на фоне серьезного ухудшения отношений между Ираном и европейскими странами, чему способствовало введение в ноябре Евросоюзом санкций против авиационной отрасли и гражданского флота исламской республики, а также принятие 21 ноября Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) резолюции с критикой Тегерана за якобы недостаточное сотрудничество с организацией.

Старший научный сотрудник Центра Ближнего и Среднего Востока института Востоковедения РАН Ирина Федорова отмечает, что решение Иран по обогащению урана «вызвано решением руководства МАГАТЭ. Хотя, по мнению Ирана, он показал во время визита главы МАГАТЭ Гросси свои объекты, которые были под вопросом у МАГАТЭ. И, на взгляд иранской стороны, Тегеран дал пояснения по ситуации, которая не нарушает те обязательства, которые Иран должен был принять. Но большинством голосов руководство МАГАТЭ приняла резолюцию антииранского характера. Поэтому Иран в данном случае, сделав шаг навстречу МАГАТЭ, и не получив ответа, принял такое решение».

ПО мнению эксперта, «такой шаг Ирана приведет к обострению ситуации в регионе. Но возможные удары Израиля - будут они или нет - зависят не только от действий Иран по обогащению урана, но и той позицией, которую займет Израиль. Ни США, ни другие страны не будут наносить удары по Ирану в ответ на это решение. Поэтому это могут быть именно израильские удары, но естественно с молчаливого или не молчаливого одобрения США».