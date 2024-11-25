Политолог Суздальцев, у Трампа нет пока конкретного плана по Украине

Будущая администрация Дональда Трампа с самого начала своей работы в январе 2025 года займется усилиями по урегулированию конфликта на Украине, заявил Майк Уолц.

"Нужно обсуждать, кто будет за столом переговоров, как усадить обе стороны и каковы параметры соглашения. Вот над этим будет работать администрация, начиная с января", - заявил он в интервью телеканалу Fox News.

По мнению Уолца, "ключевой частью" переговорного процесса должны стать европейские страны. "Всем нашим союзникам и партнерам нужно нести эту нагрузку".

Доцент Департамента международных отношений ВШЭ Андрей Суздальцев полагает, что «сейчас невозможно предположить, что предложит администрация Трампа для разрешения украинского вопроса. Потому, что то, что было до этого, это был зондаж в первые дни после окончания выборов о создании демилитаризованной зоны и прекращении огня с вводом международных сил. Но это был просто вброс и не больше того, а больше вариантов не возникало. Кроме того Трамп ни слова не сказал по поводу разрешения Белого дома об использовании американских ракет дальнего действия для нанесения ударов вглубь территории России. Поэтому видимо сейчас идут какие-то закулисные консультации для того, чтобы в двадцатых числах января у Трампа на столе лежал более или менее реалистичный план. Это его предвыборное обещание, которое он постарается как-то выполнить. Но сказать сейчас, что есть какой-то сформированный план, пока еще рано».

Эксперт также считает, что «не стоит ожидать учета российских требований, озвученных президентом Путиным. До сегодняшнего дня все западные предложения носили характер требований к России и предполагали уступки со стороны России. Самая яркое требование - это следовать плану Зеленского, и украинская сторона рассчитывает, что Запад продавит их желание. Поэтому сейчас ситуация не располагает к каким-то реальным переговорам, и, на взгляд России, переговоры возможны только по линии Вашингтон-Москва. А все остальные, кто хотел бы поучаствовать в них, совершенно не нужны, потому, что они сломают любой компромисс, любое соглашение».