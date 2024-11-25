Хаменеи полагает, что ордера МУС на арест Нетаньяху недостаточно

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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи считает, что решения Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху недостаточно, и он должен быть приговорен к высшей мере наказания.

"Глупцы не должны полагать, что бомбить дома мирных граждан - это победа. Это военное преступление. МУС выдал ордер на их арест. Этого недостаточно. Нужно казнить Нетаньяху", - сказал он.

По словам Хаменеи, которые приводит его пресс-служба, Израиль "никогда не сможет одержать победу ни в секторе Газа, ни в Ливане".

На прошлой неделе МУС санкционировал арест Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные по меньшей мере с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года на территории Палестины.