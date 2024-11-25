В России уже 123 тыс. семей получили выплату остатков маткапитала

© Николай Михальченко/ ТАСС

Выплату остатков материнского капитала получили около 123 тыс. семей в России. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе Красноярского демографического форума.

"В этом году мы запустили программу выдачи неиспользованных остатков маткапитала, в том случае если сумма не превышает 10 тыс. рублей. На сегодняшний день такой возможностью воспользовались 123 тыс. семей", - указал он. Котяков отметил, что маткапитал является основой демографической политики. Ежегодно производится его индексация.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею разрешить выплату неистраченных остатков материнского капитала, начав с суммы в 10 тыс. рублей. Ранее в Соцфонде информировали, что свыше 630 тыс. российских семей могут подать заявление, чтобы получить остаток маткапитала.