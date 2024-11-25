Порошенко призвал НАТО использовать для Украины урок времен холодной войны

© Михаил Палинчак/ пресс-служба президента Украины/ ТАСС

Лидерам государств Североатлантического альянса следует изучить опыт времен холодной войны, когда Западная Германия присоединилась к НАТО, в то время как СССР выступал против этого. Соответствующую точку зрения изложил бывший президент Украины Петр Порошенков интервью Times of Malta.

"Мы должны извлечь уроки из этого опыта и повторить это еще раз сегодня", - сказал он. По мнению Порошенко, "единственное, что нужно сделать избранному президенту США Дональду Трампу, - это пригласить Украину вступить в состав НАТО", что позволит "заморозить все военные действия".

Ранее Трамп отмечал, что, вернувшись в Белый дом, смог бы "с легкостью" завершить конфликт на Украине в течение 24 часов. Вместе с тем он допускал, что Киеву придется пойти на территориальные уступки.