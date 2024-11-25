Фильм "Манюня: Приключения в деревне" стал лидером кинопроката в России и СНГ в выходные

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Комедия "Манюня: Приключения в деревне" вновь возглавила кинопрокат в России и странах СНГ, собрав за минувшие выходные 90 млн рублей. Соответствующие данные приводит портал Kinobusiness за период с 21 по 24 ноября.

Картина рассказывает о трех подругах - Манюне, Наринэ и Каринэ, которые на летние каникулы приезжают в деревню к бабушке. Там они сталкиваются с однообразными днями, однако неожиданные события открывают им новый взгляд на деревенскую жизнь. Фильм вышел в прокат 14 ноября. Главные роли в нем исполнили Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян и Джульетта Степанян.

На второй строчке расположилась историческая драма "Любовь Советского Союза", собрав 86,4 млн рублей за уик-энд. Главные роли в картине сыграли Ангелина Стречина, Роман Васильев, Кирилл Кузнецов, Роман Мадянов.

Третье место занял российский комедийный фильм "Зять" режиссера Анарио Мамедова, собрав 86,3 млн рублей за прошедшие выходные. Роли в нем исполнили Ян Цапник, Дмитрий Нагиев, Ирина Пегова, Дарья Петриченко, Григорий Сиятвинда и другие.