Правительство Японии теряет поддержку населения - опрос

Уровень поддержки кабинета премьер-министра Сигеру Исибы упал до 31%, а уровень неодобрения вырос до 50%, свидетельствуют результаты общенационального опроса общественного мнения, проведённого газетой Mainichi Shimbun и Исследовательским центром соцопросов 23 и 24 ноября.

Уровень доверия в 30 процентов свидетельствует о серьезном кризисе доверия населения к правительству страны, а уровень в 20 процентов как правило является фатальным для кабинета министров.

Рейтинг одобрения снизился на 15 процентных пунктов по сравнению с 46% в предыдущем опросе, проведённом 3 октября, в то время как рейтинг неодобрения вырос на 13 пунктов по сравнению с 37%.

Несмотря на то, что правящая коалиция Либерально-демократической партии и её младший партнёр по коалиции «Комэйто» потерпели сокрушительное поражение на выборах в Палату представителей 27 октября и не набрали большинства голосов, Исиба был снова выбран премьер-министром на специальном заседании парламента 11 ноября. В связи с этим он вновь сформировал правительство, в котором впервые за последние 30 лет правящие партии были в меньшинстве.

Исиба был избран парламентом Японии главной правительства 1 октября и довольно быстро теряет и так не высокую поддержку населения не смотря на обещанные налоговые льготы и субсидии.