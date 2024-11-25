Рябков заявил, что возможное развертывание РСМД зависит от решений США

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Вопрос о развертывании ракет средней и меньшей дальности (РСМД) зависит от решений США. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков при общении с журналистами.

"Вся ответственность за происходящее целиком и полностью на них, и любые эскалационные сценарии, если они начнут реализовываться, будут прямым результатом безрассудной и бесчеловечной политики, которую проводят США и ведущие европейские страны, полностью попустительствующие любым самым эфемерным амбициям и самым преступным замыслам украинских властей", - сказал он.

"Президент России Владимир Путин сказал то, что сказал. Вопрос о размещении в его заявлении отражен исчерпывающим образом. Происходящее зависит от того выбора, который сделают в этот крайне тревожный и весьма опасный момент наши противники", - указал замглавы МИД.

Ранее Путин заявил, что США совершили ошибку, разрушив в одностороннем порядке ДРСМД в 2019 году. По его словам, вопросы о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей дальности будут решаться в зависимости от действий Вашингтона и его сателлитов.

ДРСМД был подписан между СССР и США в 1987 году. Он предусматривал запрет на размещение ракетных пусковых установок, баллистических ракет наземного базирования и крылатых ракет с дальностью полета от 500 до 5 500 км. В 2019 году американская сторона вышла из этого соглашения. Москва была готова не размещать ракеты до тех пор, пока Вашингтон не будет развертывать эти системы в каком-то из регионов мира.