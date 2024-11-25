Российские ВС нейтрализовали в ЛНР тяжелый гексакоптер "Баба-яга"

Российские военные из группировки "Запад" нейтрализовали в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в Луганской Народной Республике (ЛНР) тяжелый гексакоптер "Баба-яга". Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Военнослужащие одного из подразделений 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО в ЛНР с помощью средств ночного видения выявили приближающийся к российским позициям гексакоптер "Баба-яга" ВСУ. С помощью стрелкового оружия военнослужащие открыли огонь по боевому БПЛА на поражение. Средства объективного контроля зафиксировали попадание по беспилотнику "Баба-яга" противника и детонацию его боевой части", - указали в министерстве.

МО РФ распространило кадры уничтожения гексакоптера "Баба-яга" ВСУ военнослужащими группировки войск "Запад".